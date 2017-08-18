Меркель ответила Эрдогану

Правительство ФРГ не потерпит попыток вмешательства в предвыборную борьбу в Германии. Об этом заявила в пятницу канцлер Ангела Меркель во время мероприятия Христианско-демократического союза в городе Херфорд, передает ТАСС.

"Мы не потерпим вмешательства, каким бы оно ни было", - сказала она. Канцлер особо подчеркнула, что все граждане ФРГ, в том числе турецкого происхождения, имеют право на свободный выбор той или иной партии.

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал политические партии Германии враждебно настроенными в отношении Анкары. "И Христианско-демократический союз, и Христианско-социальный союз, и "зеленые" - все они враги Турции. Изменить ситуацию [распределение голосов в Бундестаге] сможет тот миллион турок, который живет в ФРГ. Думаю, они должны на выборах преподать урок политическим партиям, которые выказывают такое неуважение Турции", - сказал президент.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал комментарии Эрдогана "грубым вмешательством" в дела Германии.

Выборы в парламент ФРГ (Бундестаг) состоятся 24 сентября. По итогам голосования будет сформировано правительство и определен канцлер.