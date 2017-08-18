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В Барселоне предотвратили столкновение ультраправых и антифашистов

 

Ультраправые и антифашисты провели в пятницу акции недалеко от места теракта, произошедшего 17 августа в Барселоне. Об этом сообщила газета "Расон".

По ее информации, около 30 ультраправых принесли с собой плакаты, на которых было написано: "Террористы, вам здесь не рады", "Прекратите исламизацию Европы". В свою очередь антифашисты начали выкрикивать в ответ лозунги: "Долой фашистов из наших районов", "Улицы всегда будут нашими" и другие.

Чтобы не допустить столкновений, в ситуацию вмешались правоохранительные органы.

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В Барселоне предотвратили столкновение ультраправых и антифашистов
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