Немецкое издание Spiegel поместило на обложку субботнего выпуска президента США Дональда Трампа в колпаке "Ку-клукс-клана", передает РИА Новости.
Рядом с изображением президента размещена подпись: "Истинное лицо Дональда Трампа".
The true face of Donald #Trump. The cover of our latest edition, again designed by @edelstudio. Available now: https://t.co/wUJQWAj93U pic.twitter.com/iafbnjEI8N— SPIEGEL English (@SPIEGEL_English) 18 августа 2017 г.
Трамп оказался под огнем критики из-за его комментариев о событиях в Шарлоттсвилле. Сперва он заявил, что "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия" идет "с многих сторон". Позднее президент прямо осудил "Ку-клукс-клан", неонацистов и им подобных. После чего вновь возложил ответственность за столкновения в Шарлоттсвилле на "обе стороны". Обвинения в адрес Трампа в том, что он как минимум нейтрально относится к "Ку-клукс-клану" и другим ультраправым, звучали еще во время предвыборной кампании.