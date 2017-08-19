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Немецкий журнал надел на Трампа колпак "Ку-клукс-клана" фото

 

Немецкое издание Spiegel поместило на обложку субботнего выпуска президента США Дональда Трампа в колпаке "Ку-клукс-клана", передает РИА Новости.

Рядом с изображением президента размещена подпись: "Истинное лицо Дональда Трампа".

Трамп оказался под огнем критики из-за его комментариев о событиях в Шарлоттсвилле. Сперва он заявил, что "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия" идет "с многих сторон". Позднее президент прямо осудил "Ку-клукс-клан", неонацистов и им подобных. После чего вновь возложил ответственность за столкновения в Шарлоттсвилле на "обе стороны". Обвинения в адрес Трампа в том, что он как минимум нейтрально относится к "Ку-клукс-клану" и другим ультраправым, звучали еще во время предвыборной кампании.

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