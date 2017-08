Немецкое издание Spiegel поместило на обложку субботнего выпуска президента США Дональда Трампа в колпаке "Ку-клукс-клана", передает РИА Новости.

Рядом с изображением президента размещена подпись: "Истинное лицо Дональда Трампа".

The true face of Donald #Trump. The cover of our latest edition, again designed by @edelstudio. Available now: https://t.co/wUJQWAj93U pic.twitter.com/iafbnjEI8N