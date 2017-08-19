Захарова обвинила Израиль в предательстве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция Израиля, который возражал против допуска России к участию в проекте обновления мемориала в бывшем концлагере Собибор, граничит с историческим предательством, передает РИА Новости.

«Я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля. Для меня, я сейчас говорю в личном качестве, как человека позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой и, я считаю, граничит с предательством, с историческим предательством», — сказала Захарова.

Ранее МИД России вызвал послов трех стран, в том числе Израиля, поддержавших решение продолжать работу над проектом обновления музея в нацистском лагере Собибор без России.