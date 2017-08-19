Становится более понятной цепь событий, которые привели к терактам в Барселоне и Камбрильсе, в результате которых четырнадцать человек погибли и десятки оказались ранены. Все началось со взрыва в среду вечером в небольшом городке на юге Каталонии Альканаре.

Поначалу его приняли за взрыв газа, но во время расследования последствий первого взрыва, последовал второй, что вызвало подозрения у правоохранительных органов, что они имеют дело с подпольной лабораторией по производству взрывчатки. Один человек во время этих взрывов погиб. Очевидно, страх скорого разоблачения вынудил исламистов действовать быстрее и подручными средствами.

Воспользовавшись документами своего 28-летнего брата Дрисса Укабира 18-летний Мусса Укабир арендовал два фургона Fiat, один из которых в пять часов вечера стал давить людей на пешеходной улице в центре Барселоны. Пока неясно, был ли за рулем сам Мусса Укабир, но, проехав полкилометра, охотясь на людей, фургон остановился, врезавшись в киоск, а тот или те, кто в нем находились, скрылись.

Установив того, на чьи документы была арендована машина, полиция объявила в розыск Дриссу Укабира и распространила его снимки. Тот, узнав об этом, сам добровольно сдался и рассказал, будто не имеет отношения к нападению, а документы у него выкрали. Найдена была и вторая арендованная машина, предназначение которой в операции пока непонятно.

Непонятно и то, имеет ли к атаке исламистов отношение тот автомобиль, который позже пытался прорвать полицейское оцепление при выезде из Барселоны. Его потом обнаружили с мертвым водителем-владельцем машины внутри, смерть наступила от ножевых ранений. А восемь часов спустя после теракта в Барселоне автомобиль «ауди» с пятью пассажирами осуществил наезд на людей в приморском городе Камбрильсе, в 120 километрах к югу от Барселоны. Пострадало семеро людей, женщина позже скончалась. Автомобиль перевернулся, из него выскочило пятеро людей с поясами шахидов, как позже выяснилось, фальшивыми. Их всех полиция ликвидировала.

Полицией уже произведено четыре ареста, идет активный поиск Муссы Укабира. Молодой человек действительно проблемный. В соцсетях нашли его записи, где в ответ на вопрос, что бы он сделал, став абсолютным владыкой на земле, он написал: убил бы всех неверных, оставил бы лишь мусульман. Страна, в которой никогда не смог бы жить: Ватикан.

Уже сейчас похоже, что теракты в Каталонии вышли едва не самыми международными по национальному составу жертв: среди убитых и раненых граждане 34 стран. Это следствие чувствительного удара по международным туристическим центрам. При этом террористам еще не удалось, к счастью, использовать взрывчатку, как они, очевидно, первоначально намеревались сделать.

Братья Укабиры – марроканского происхождения. Пока связь их или их подельников с «Исламским государством» не установлена, хотя ИГИЛ взяло на себя ответственность. Характер действия террористов указывает на достаточно высокий уровень организации, что может указывать на то, что среди них или на связи с ними был кто-то опытный и, возможно, со связями среди ближневосточных радикалов.

Сейчас, когда ИГИЛ заметно сдает свои позиции в Сирии и Ираке, существует серьезная опасность, что возвращающиеся домой или бегущие в Европу боевики усилят натиск и градус террора в западных и не только в западных странах. Так, из самых свежих новостей: в центре финского города Турку неизвестный совершил несколько нападений с ножом на людей. Полицейские застрелили нападавшего. Да, это не массовая террористическая атака. Но это однозначно террор.