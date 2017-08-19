Подписаться на уведомления
 

Президентский комитет Трампа в полном составе подал в отставку

 

Члены президентского комитета по изящным искусствам - консультативной группы, действовавшей под почетным председательством супруги президента США Мелании Трамп - объявили в пятницу об отставке, передает ТАСС.

Как указывается в документе за подписью 17 членов комитета, распространенном в Twitter одним из членов комитета актером Кэлом Пенном, причиной данного решения послужило недовольство позицией президента Трампа в отношении трагедии в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), где в минувшую субботу вспыхнуло острое противостояние между членами ультраправых группировок и их оппонентами.

"Ваша поддержка групп, пропагандирующих ненависть и террористов, убивших и травмировавших соотечественников-американцев в Шарлотсвилле заслуживает упреков и самого решительного осуждения, - говорится в заявлении. - Ваша попытка уравнять обе стороны противостояния не выдерживает критики. Отказ администрации осудить раковую опухоль ненависти лишь придает сил тем, кто желает Америке зла".

"Превосходство, дискриминация и злоба не являются американскими ценностями, - указывают в заключение авторы письма. - Ваши ценности - это не ценности Америки. Мы должны быть выше этого и мы действительно выше этого. Если это неясно для вас, то мы призываем вас также уйти с поста".

Комитет по культуре и изящным искусствам был создан в 1982 году при президенте Рональде Рейгане для предоставления Белому дому рекомендаций по вопросам культуры.

749 просмотров


Старости
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку наши парадоксы: фото
Наша погода
Сегодня 33° / 22°
20 Авг 32° / 22°
21 Авг 33° / 23°
22 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9963 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Генерал Эрдоган: «Независимость Курдистана похоронит мечту о «Великой Армении»
Чешская туристка объявила кошек символом Баку видео
В египетском монастыре нашли записи о древнем Азербайджане
Телеканал Life прекратил вещание
Туркмены, ассирийцы и езиды против независимости Курдистана наш обзор
В США заявили о начале расследования против Китая
Азербайджанцы помогли Тине Кароль стать лучшей видео
Президентский комитет Трампа в полном составе подал в отставку
Террор под испанским небом наше послесловие
Захарова обвинила Израиль в предательстве
В Испании ликвидировали четырех террористов фото; обновлено 00:14
Немецкий журнал надел на Трампа колпак "Ку-клукс-клана" фото
У террористов "Джебхат ан-Нусры" нашли американские ракеты
В Барселоне предотвратили столкновение ультраправых и антифашистов
Меркель ответила Эрдогану
США поставят Румынии ракетные системы
Анкара благодарит Москву за сотрудничество в Сирии
В каталонском Альканаре на месте взрыва нашли 106 баллонов с газом видео
Резкий рост цен на нефть обновлено 21:54
Нападение на прохожих в Германии: есть убитый и раненый фото
Ближайший соратник Трампа отправлен в отставку
Поножовщина в Сальяне
Невиданный инцидент в Баку: пассажир направил пистолет на водителя автобуса Эксклюзив; видео; обновлено
В Финляндии мужчина с ножом напал на прохожих Есть погибшие и раненые; обновлено 20:20
Генпрокуратура возбудила уголовное дело против строительной компании, кинувшей людей
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться