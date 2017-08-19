Президентский комитет Трампа в полном составе подал в отставку

Члены президентского комитета по изящным искусствам - консультативной группы, действовавшей под почетным председательством супруги президента США Мелании Трамп - объявили в пятницу об отставке, передает ТАСС.

Как указывается в документе за подписью 17 членов комитета, распространенном в Twitter одним из членов комитета актером Кэлом Пенном, причиной данного решения послужило недовольство позицией президента Трампа в отношении трагедии в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), где в минувшую субботу вспыхнуло острое противостояние между членами ультраправых группировок и их оппонентами.

"Ваша поддержка групп, пропагандирующих ненависть и террористов, убивших и травмировавших соотечественников-американцев в Шарлотсвилле заслуживает упреков и самого решительного осуждения, - говорится в заявлении. - Ваша попытка уравнять обе стороны противостояния не выдерживает критики. Отказ администрации осудить раковую опухоль ненависти лишь придает сил тем, кто желает Америке зла".

"Превосходство, дискриминация и злоба не являются американскими ценностями, - указывают в заключение авторы письма. - Ваши ценности - это не ценности Америки. Мы должны быть выше этого и мы действительно выше этого. Если это неясно для вас, то мы призываем вас также уйти с поста".

Комитет по культуре и изящным искусствам был создан в 1982 году при президенте Рональде Рейгане для предоставления Белому дому рекомендаций по вопросам культуры.