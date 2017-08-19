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Азербайджанцы помогли Тине Кароль стать лучшей видео

Автор: Отдел социума 

Новый альбом украинской певицы Тины Кароль «Интонации», релиз которого состоялся вчера, возглавил чарты iTunes в четырех странах меньше чем за 48 часов. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на украинское издание viva.ua, Кароль – на первом месте в iTunes Украина, Казахстан и Азербайджан, а также на втором месте в общем чарте iTunes России и на первом месте в чарте жанра «Поп» iTunes России.

Критики также высоко оценили новую пластинку артистки: «Альбом «Интонации» – это самый громкий вызов в украинской истории, который когда-либо бросала поп-звезда в зените своей славы. Бросала себе, слушателям, коллегам по сцене самого разного калибра. «Интонации» – это нелогично, это по меркам и понятиям отечественной поп-культуры чистой воды сумасшествие. У нас не принято усложнять язык и идти на эксперименты, когда залы полные и можно переключиться в режим конвейера», – пишет в своей рецензии на альбом Тины Кароль музыкальный критик и журналист Игорь Панасов.

Отметим, что над альбомом «Интонации» работала международная команда авторов и аранжировщиков. Они из Лондона, Лос-Анджелеса, Кувейта, Киева, Санкт-Петербурга – ранее они продюсировали и записывали Sia, Moby, Mac Miller, Goldfrapp, Pet Shop Boys, Bryan Adams, Busta Rhymes, Lloyd, Дэйва Гаана.

Вместе с выходом нового альбома состоялась и радио премьера песни «Дикая вода», вошедшей в альбом. Радиостанции поддерживают премьеру певицы и новую песню можно услышать каждые 2 часа на центральных радиостанциях Украины.

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