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В США заявили о начале расследования против Китая

 

Вашингтон начал расследование в отношении Китая по обвинениям в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передачу технологий. Об этом в пятницу, 18 августа, заявил американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, сообщает Reuters.

«После консультаций с заинтересованными сторонами и другими государственными органами я определил, что эти важные вопросы заслуживают тщательного расследования», — сообщил Лайтхайзер.

Расследование определит, являются ли действия Пекина в отношении интеллектуальной собственности и передачи технологий дискриминационными и ограничивающими американскую торговлю.

14 августа президент США Дональд Трамп поручил Лайтхайзеру изучить возможные нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний. Американский лидер также отметил, что Вашингтон готов ужесточить правила для обеспечения честной торговли. В Пекине заявили, что не оставят без ответа американские ограничения.

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