В египетском монастыре нашли записи о древнем Азербайджане

Исследователи организации Early Manuscripts Electronic Library нашли в монастыре Святой Елены на Синайском полуострове в Египте древние тексты на албанском языке, который был распространен в Азербайджане в средние века, сообщает haqqin.az со ссылкой на французское издание Atlantico.

Издание пишет, что тексты на древнеалбанском языке были написаны более чем 1300 лет назад на коже мертворожденного теленка, и были скрыты под средневековым текстом. Монахи с помощью лимонного сока и других ингредиентов удалили текст, чтобы сделать другие записи. Однако, использование современных технологий позволяет просматривать эти тексты. Издание выражает сожаление, что прочесть текст не удастся, так как древнеалбанский язык исчез в Азербайджане в начале нашей эры.

Помимо текстов на древнеалбанском, исследователи нашли также рецепт, написанный Гиппократом, который, также полностью восстановить не получится.

Французское издание назвало эти находки «маленьким чудом».