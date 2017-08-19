Похоже, что кошки становятся своеобразным символом Баку, уж слишком часто они появляются в видеоблогах путешественников, побывавших в столице Азербайджана. Вот и на этот раз туристка из Чехии Хонза Новы, начинающий блогер, сделала видео, в котором, в том числе, показала и бакинских кошек.

Впрочем, еще в прошлом году одно из таких полосатых созданий произвело фурор, попав на камеры первой гонки «Формулы-1» в столице Азербайджана, перебежав дорогу прямо перед болидом. Тогда бакинская кошка «засветилась» во всех мировых СМИ.

Путешественница из Чехии Хонза Новы отмечает, что Баку – одно из самых интересных мест, где она была. Туристка сняла кадры в Старом городе, играющих детей, «Пламенные башни», музей Низами и даже мороженщика, который все чаще попадает в видеоблоги путешественников. Прославился он тем, что ловко крутит рожок с мороженным (он еще не раз появится в видеоблогах других туристов).

Конечно же, Центр Гейдара Алиева – одно из любимых мест гостей Баку – попал на видео. А в конце – все те же бакинские кошки.

В общем, посмотрим на Баку глазами туриста из Чехии.