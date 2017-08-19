Генерал Эрдоган: «Независимость Курдистана похоронит мечту о «Великой Армении»

Председатель Организации офицеров запаса Турции генерал-лейтенант в отставке Эрдоган Каракуш заявил, что независимость Курдистана не выгодна Армении, передает турецкая газета YeniÇağ.

По его словам, Армения никогда не расставалась с мечтой о создании мифической "Великой Армении". «Если по итогам референдума Курдистан станет независимым государством – это создаст неудобства для Армении. Несмотря на то, что воображаемая карта “Великой Армении” не растягивается до севера Ирака, она (Армения – ред.) считает восток Турции своей территорией».

По словам генерала, появление Курдистана на карте может расстроить чаяния армян создать "Великую Армению", потому что как курды, так и армяне претендуют на восток Турции.

Генерал также добавил, что России, Турции, Сирии, Ираку и Ирану нужно объединить усилия, чтобы не допустить создания государства, которое будет находиться под влиянием США и Израиля.

Напомним, 25 сентября состоится референдум о независимости автономии Курдистан. Ранее Масуд Барзани, несмотря на протесты многих сторон, заявил, что референдум все же не будет отложен.