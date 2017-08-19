Политическая волна, последовавшая вслед за заявлением бывшего лидера молодежного крыла Народного Фронта, активного участника попытки оранжевой революции 2005 года, экс-политзаключенного Руслана Баширли о многомиллионных личных растратах оппозиционного деятеля Али Керимли, нарушила покой в тихой гавани раздробленной азербайджанской оппозиции. Мельтешащая пародия! Читайте!

Один из «политокурков» Фронта некий Паша Умудов – причем как в прямом, так и в переносном смысле, воплощающий образ недобитого паразита из помойной ямы по адресу: Хагани, 33, где некогда бесновалась необольшевистская гопота и мелкие карманники вроде Ганимата Захида, а ныне восседает обмытая и крещенная Счетная Палата, в международном аэропорту Гейдар Алиев перед отлетом в Москву случайно обнаружил ожидавших посадку на Лондон членов семьи предводителя своей партии Али Керимли. Что же натворил этот швондер с выпуклым лбом и нецензурным брюхом?

Он внезапно прозрел, ощутив до острых костей своего негодного мозга, коварное предательство лидера, пообещавшего азербайджанцам скорое наступление долгожданной вехи диктатуры пролетариата и хижин.

Ведь Али Керимли объявил классовую войну нынешней власти, паразитируя на естественной для любого общества поляризации доходов и условий жизни. Этим и увлекает в последние месяцы толпы из хижин наш саатлинский Чавес.

Удалюсь, с вашего позволения, в небольшое и вынужденное отступление.

Как же так? Ведь Али Керимли вроде правый, прославился либералом (или либерастом, здесь вольны сами рассуждать), на словах отстаивал, хотя до конца не осознавая всю суть - верховенство рынка, но сам того не понимая, завернул налево, оказавшись по одну сторону баррикад с Коминтерном. Чем занимается Керимли в последние месяцы? Тем самым, чем и занимался Чавес в телестудии демократической Венесуэлы, предоставившей ему неприкосновенное право шельмовать власть. Он натравливает бедных на богатых, вызывает у таких как Паша Умудов с дырявой соломенной шляпой классовую неприязнь, подталкивая общество к кровавым баталиям на красных баррикадах. Типичный чавизм, покрашенный и экспрессивно окрашенный квазилиберальной лексикой.

Но Чавес был идейным боливарианцем и партизаном. А Али Керимли – разлампасенный и распогоненный буржуй. Только на образование двух своих отпрысков Керимли, по собственному признанию в обращении к нации, потратил сотни тысяч долларов. Откуда же столько денег? У революционеров столько денег не бывает. Если не грабить банки, конечно же. А у нас Межбанк грабил не Керимли, и даже не Камо, а Джаник с Махмудовым. Вот, тот же революционер Троцкий не смог доучиться в Венском университете. Не хватило денег! А Али Керимли хватило на оплату учебы своих детей и их проживание в баснословно дорогом городе графов и герцогов! Откуда? Керимли – лидер красных башмаков, заверяет своих сторонников, что эти деньги он завоевал в тяжбах в Евросуде. И кто же поверит в эту байку? Уж точно не Уго Умудов с дырявой соломенной шляпой, его уж точно не проведешь.

Сфотографировав семейство Керимли, наш Уго – Умудов вспомнил о великомученике оранжевой революции Руслане Баширли и отправил ему компромат на странного чависта-боливарианца. И снабдил эти фотографии наш Уго криком своей настрадавшейся души, обвиняя лидера ПНФА в трате миллионов долларов на проживание и обучение своих детей в Лондоне. И при этом Умудов сетовал на собственные бедствия и страдания.

Так откуда же деньги? Али Керимли фактически пребывает в статусе полугражданина, ибо по сей день не обрел паспорт, и соответственно, постоянное место работы. Что не мешает ему носить широкие штанины и жить на широкую ногу.

Намедни свершилось второе пришествие Руслана Баширли народу. Р.Баширли пришел с откровением, громогласно заявив, что деньги А.Керимли получает из источников, близких к властям. У нас нет оснований не доверять, либо опровергать слова Баширли, посвятившего всю свою сознательную жизнь Керимли и его боливарианской революции. Баширли – великомученик, отсидевший свыше 7 лет за дело Керимли и сотоварищей. И Руслан, словно витязь из пушкинской сказки, снял завесу с секрета Полишинеля. Прозвучал грозный вердикт: «Керимли получал и продолжает получать деньги от кругов, близких к власть имущим!» Так кто же сомневался в этой прописной истине?

Али Керимли долгие годы исполнял роль Азефа. И поэтому его кошелек всегда был набит деньгами. Тысячу раз ставили вопрос ребром – а разве Эльчибей не знал? Как это не знал, конечно же знал. Во-первых, сам покойный не раз подыгрывал властям. Помните зловонную историю покушения на Эльчибея, якобы организованную Расулом Гулиевым? Так в 1997 году Эльчибей собственноручно написал жалобу в МНБ на тогдашнего реального претендента и противника власти Расула Гулиева, обвинив его в организации теракта.

Что за беспамятство? А кто забыл про великую заслугу Эльчибея-Сусанина, который собрал в одной кучке всех кандидатов в президенты в 1998 году, и как бес попутал, завел в лес, разыграв блестящую партию бойкота выборов, тем самым открыв нынешним властям еще одну дорожку к политическому Олимпу. Забыли? Может кто-то и забыл, а вот история все помнит. А во-вторых, законы политического цинизма еще никто не отменял. Помните, с каким презрением Ленин просил порой в долг деньги у Азефа (нужда поджимала!), зная, что тот подрабатывает в царской охранке?

Вопрос – мог бы Ленин стать депутатом Госдумы? Конечно, нет! Его не впускали в Россию, не говоря о вступлении в Таврический дворец. Но большевики все же получили мандаты. К примеру, тот же Малиновский. Только после Октябрьского переворота Дзержинский нашел архивные документы, свидетельствующие о сотрудничестве Малиновского с царской охранкой. Ах, матушка история!

Вот почему при нынешней власти Али Керимли дважды попадал в парламент. Не избирался, ибо впоследствии сам признал нечестность этих выборов, а получал из рук властей мандат с деньгами! Просто так, за большие красивые и даже зеленые глаза, власти никому денег не дают. До 2002 года Али Керимли четко и довольно исполнительно отрабатывал возложенную на него миссию. Что произошло потом? И это история никогда не забудет. Керимли решил сорваться с поводка, отвернувшись от длани, пищу дающую. Вот после этого на Керимли опустилась длань карающая.

Какой чавизм? Какие идеалы? Какая революция? Речь идет всего лишь о мелком агенте шахской охранки. Который вышел из под контроля! Почему? – вопрошают многие читатели. Эти метаморфозы и непостоянство человеческого характера нашли свое объяснение в другой сказке Александра Сергеевича – «Сказке о золотой рыбке». Али Керимли не захотел более быть столбовой дворянкой. Вот и вся философия трагедии азербайджанского Азефа.

И вот эту истину в своей исповеди и озвучил страдалец Руслан Баширли. Послушаем оруженосца Керимли (сбросившего, конечно же, это самое пресловутое оружие): «В конце 90-х – начале 2000-х годов некоторые сотрудники Аппарата президента оказывали Керимли материальную поддержку, но он банально предал их, лишившись, естественно, источника дохода.

В настоящее время между Администрацией президента и председателем ПНФА никакой связи не прослеживается, однако некоторые близкие к власти чиновники пытаются его использовать. За плату, естественно.

Первой государственной структурой, чьи заказы выполнял Али Керимли, было упраздненное за преступления МНБ. «Сотрудничество» фронтистского лидера с МНБ началась в 2003 году, когда ведомство возглавил Эльдар Махмудов. Несмотря на то, что Керимли постоянно вели осведомители МНБ из числа его заместителей, советников и других функционеров, МНБ осуществляло связь с Али Керимли посредством так называемых «известных» адвокатов. Большую часть поручений, которые МНБ давало Керимли, составляли заказы по компрометации и черному пиару чиновников, преданных президенту. Помимо этого, как бы это странным не казалось, некоторые задания МНБ касались задержанных сотрудниками ведомства «политзаключенных».

Сотрудничество Али Керимли с представителями властных кругов не ограничивалось одним Эльдаром Махмудовым. Еще большие финансовые вливания осуществляли и осуществляют и другие люди из провластных кругов.

У нас имеется достоверная информация о том что Али Керимли охотно выполняет заказы определенных персон, получая за это баснословные «гонорары». Конкретные факты свидетельствуют о том, что «единственный лидер» и сейчас получает деньги и инструкции от некоторых приближенных к власти людей. Причем речь не идет о сотрудничестве в интересах государства - Али Керимли используют как орудие шантажа и клеветы против соперников во власти. Не составит много времени и труда, чтобы доказать, что председатель ПНФА является агентом некоторых приближенных к властям лиц.

Ныне для выполнения порученной ему миссии Керимли пытается преподнести себя в качестве лидера радикальной оппозиции и таким образом добиться доверия людей, недовольных действующей властью. Плату за эти услуги он тратит на роскошные дома, виллы, автомобили и обучение детей в Лондоне. А как же люди, которые поверили ему, пошли за ним? Ведь многие живут в нищете. Кто ответит за все это?

Кто ответит?

А уже отвечают! Большинство сторонников Керимли – вероятно по простоте души наивной поверили в искренность слов «человека из охранки» и пошли за ним, шли долгие годы, но оказались в застенках. Ведь и Азефу – организатору убийства великого князя, родственника императора, долгие годы верили. А кто станет отрицать версию, что сам Керимли и сдает властям искренних и последовательных оппозиционеров? Ведь еще со времен царской охранки были агенты-осведомители и агенты-провокаторы. Властям и спецслужбам приходилось закрывать глаза на провокации агентов в угоду их заслугам. Они пачками сдавали революционеров.

Может Азеф вступил в новую игру? Бог знает, как говорят русские. Но Бог не простит!

Не успели мы переосмыслить исповедь Баширли, как раздался вопль еще одного заблудшего сторонника «лидера хижин». Глас вопиющего в керимлинской пустыне. Свою правду озвучил и другой последователь Керимли, преданный ему на протяжении четверти века соратник, член Верховного меджлиса ПНФА Керим Мехтиев…

К. Мехтиев напомнил уверения Керимли, что деньги на более-менее обеспеченную жизнь у него появились только после того, как была продана квартира его супруги, а он получил выплаты по решениям Евросуда. Однако в целом эта сумма не превышает 180 тысяч манатов, тогда как только на образование своих детей в Лондоне политик ежегодно тратит в разы больше: «У вас не раз просили помощи нуждающиеся из числа давно состоящих в партии, преданных ей людей, но вы неизменно отказывали, ссылаясь на отсутствие денег в партийной кассе. Как теперь выясняется, деньги все же есть, но они не для рядовых членов партии», - обращается Керим Мехтиев непосредственно к Али Керимли.

Бывший фронтист к тому же хотел бы знать - служил ли сын Али Керимли в рядах азербайджанской армии. А если нет, то как «лидеру оппозиции» удалось согласовать этот вопрос с властями, которые только «ищут повод, чтобы в очередной раз посягнуть на права Али Керимли».

Я же говорю, Азеф закрутил новую игру…