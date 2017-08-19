Подписаться на уведомления
 

Ливанская армия наступает на ИГИЛ

 

Ливанская армия объявила о начале наступления на позиции боевиков террористической организации «Исламское государство» на ливанско-сирийской границе. Об этом в субботу, 19 августа, сообщает Reuters.

Источник агентства указал, что ливанские войска развернули наступление на позиции террористов возле деревни Рас-Баальбек, населенной христианами. Вооруженные силы страны используют против боевиков ракеты, артиллерийские орудия и вертолеты. Операция началась в 5 утра по местному времени.

7 августа боевики ИГ обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» территорию Ливана. В результате обстрела никто не пострадал, ливанская армия открыла по позициям террористов ответный огонь. На следующий день президент Ливана Мишель Аун заявил, что Ливан в ближайшее время начнет военную операцию на границе с Сирией.

110 просмотров


Старости
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку наши парадоксы: фото
Наша погода
Сегодня 34° / 22°
20 Авг 33° / 22°
21 Авг 33° / 23°
22 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9963 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

На фронте неспокойно
Зятя Трампа заподозрили в связях с Абрамовичем
В Барселоне разогнали митинг противников исламизации Европы
Ливанская армия наступает на ИГИЛ
Новая игра нашего Азефа второе явление Руслана народу
Генерал Эрдоган: «Независимость Курдистана похоронит мечту о «Великой Армении»
Чешская туристка объявила кошек символом Баку видео
В египетском монастыре нашли записи о древнем Азербайджане
Телеканал Life прекратил вещание
Туркмены, ассирийцы и езиды против независимости Курдистана наш обзор
В США заявили о начале расследования против Китая
Азербайджанцы помогли Тине Кароль стать лучшей видео
Президентский комитет Трампа в полном составе подал в отставку
Террор под испанским небом наше послесловие
Захарова обвинила Израиль в предательстве
В Испании ликвидировали четырех террористов фото; обновлено 00:14
Немецкий журнал надел на Трампа колпак "Ку-клукс-клана" фото
У террористов "Джебхат ан-Нусры" нашли американские ракеты
В Барселоне предотвратили столкновение ультраправых и антифашистов
Меркель ответила Эрдогану
США поставят Румынии ракетные системы
Анкара благодарит Москву за сотрудничество в Сирии
В каталонском Альканаре на месте взрыва нашли 106 баллонов с газом видео
Резкий рост цен на нефть обновлено 21:54
Нападение на прохожих в Германии: есть убитый и раненый фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться