Ливанская армия наступает на ИГИЛ

Ливанская армия объявила о начале наступления на позиции боевиков террористической организации «Исламское государство» на ливанско-сирийской границе. Об этом в субботу, 19 августа, сообщает Reuters.

Источник агентства указал, что ливанские войска развернули наступление на позиции террористов возле деревни Рас-Баальбек, населенной христианами. Вооруженные силы страны используют против боевиков ракеты, артиллерийские орудия и вертолеты. Операция началась в 5 утра по местному времени.

7 августа боевики ИГ обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» территорию Ливана. В результате обстрела никто не пострадал, ливанская армия открыла по позициям террористов ответный огонь. На следующий день президент Ливана Мишель Аун заявил, что Ливан в ближайшее время начнет военную операцию на границе с Сирией.