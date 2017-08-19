Зятя Трампа заподозрили в связях с Абрамовичем

Дочь американского лидера дружила с бывшей женой Романа Абрамовича Дарьей Жуковой. Сам олигарх неоднократно встречался с мужем Иванки Трамп Джаредом Кушнером, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, после победы Дональда Трампа на выборах Иванка Трамп и Джаред Кушнер рассказали, что три или четыре раза встречались с Абрамовичем и Жуковой на светских мероприятиях.

В частности, в 2014 году Трамп и Кушнер четыре дня провели в Москве и посетили ужин для сбора денег в пользу Еврейского музея и центра толерантности. При этом Кушнер инвестировал в арт-бизнес Жуковой.

После поездки Иванка Трамп в Instagram поблагодарила Жукову за «четыре незабываемых дня в России».

Также Иванка Трамп, Кушнер, его брат Джошуа и Жукова ходили на футбольный матч «Челси» — «Милан» в штате Нью-Джерси. Кроме того, Трамп и Жукова вместе посещали матчи Открытого чемпионата США по теннису.

В то же время источник отметил, что Абрамович никогда не общался с Кушнером лично.

«История их взаимоотношений — нормальная история в современном мире богатых людей, где деньги, власть, искусство и филантропия перемешиваются вне зависимости от государственных границ», — говорится в статье.