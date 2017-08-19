Крупнейший нефтяной проект принес Азербайджану 125 миллиардов

С начала 2001 и по первое августа 2017 года в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в рамках реализации проекта разработки блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия поступили 125,718 миллиарда долларов, говорится в сообщении фонда.

"В январе-июле 2017 года в рамках проекта АЧГ в фонд поступили 3,609 миллиарда долларов", - сказали в SOFAZ.

Контракт на разработку крупного морского месторождения АЧГ был заключен в 1994 году. Доказанные запасы нефти блока составляют около одного миллиарда тонн.