Депутат поставил своему отцу позолоченный памятник в Сабирабаде

Депутат Рустам Халилов установил в Сабирабаде памятник своему отцу Гюльаббе Халилову. Как сообщают в соцсетях жители Сабирабадского района, позолоченный памятник отцу депутата установлен перед муниципалитетом села Низами (бывшая Владимировка – ред.) Сабирабадского района.

В информации также говорится о том, что жителей села принуждают к тому, чтобы они следили за чистотой вокруг памятника и периодически посещали его.

Гюльабба Халилов некогда был известным азербайджанским хлопководом. В его биографии говорится, что в период с 1941 по 1944 год он воевал на фронтах Великой Отечественной войны, в 1944-1955 годах был заведующим сберкассой, ревизором, секретарем райисполкома и агрономом машинно-тракторной станции. С 1955 года он был председателем колхоза имени Жданова Сабирабадского района Азербайджанской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1982 года за достижение высоких результатов и трудовой героизм, проявленный в выполнении планов и социалистических обязательств по производству и продаже государству хлопка, винограда, овощей и других сельскохозяйственных продуктов в 1981 году Халилову Гюльаббе Агаширин оглу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

По меркам советского Азербайджана Гюльаббу Халилова можно считать выдающимся человеком, однако этого оказалось недостаточным для того, чтобы благодарные труженики установили ему памятник в советское время. Впрочем, это удалось исправить менее именитому сыну Гюльаббы Халилова Рустаму Халилову. Как бы странно это не звучало, депутат Милли Меджлиса независимого Азербайджана имеет больше возможностей и почета, нежели некогда имел Герой Социалистического труда.

Впрочем, возникает вполне резонный вопрос: вспомнил бы кто-нибудь в Азербайджане героя соцтруда и хлопковода Гюльаббу Халилова, если бы спустя годы его сын не стал депутатом Милли Меджлиса?