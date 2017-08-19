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Крах медиаимперии Габрелянова

 

Накануне в 17 часов по московскому времени в эфире телеканала Life вышел последний оригинальный выпуск новостей. Пятница — также последний рабочий день оставшихся на канале эфирных бригад.

«Канала как такового уже не будет», — рассказал Znak.com источник в медиахолдинге Арама Габрелянова. 

Сами работники телеканала узнали подробности сегодня на общем редакционном собрании. «Сотрудников эфира уволили всех. Остались только четыре оператора. Также встал вопрос о закрытии недавно запущенного проекта SHOT, кроме того, сокращение коснулось нескольких журналистов», — рассказывает источник в News Media.

Слухи о крушении медиаимперии Арама Габрелянова, холдинга News Media, стали появляться в СМИ около года назад, как раз после того, как в администрации президента произошли кадровые перестановки. 

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