Крах медиаимперии Габрелянова

Накануне в 17 часов по московскому времени в эфире телеканала Life вышел последний оригинальный выпуск новостей. Пятница — также последний рабочий день оставшихся на канале эфирных бригад.

«Канала как такового уже не будет», — рассказал Znak.com источник в медиахолдинге Арама Габрелянова.

Сами работники телеканала узнали подробности сегодня на общем редакционном собрании. «Сотрудников эфира уволили всех. Остались только четыре оператора. Также встал вопрос о закрытии недавно запущенного проекта SHOT, кроме того, сокращение коснулось нескольких журналистов», — рассказывает источник в News Media.

Слухи о крушении медиаимперии Арама Габрелянова, холдинга News Media, стали появляться в СМИ около года назад, как раз после того, как в администрации президента произошли кадровые перестановки.