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Россия наградила сирийского генерала

 

Глава генштаба России Валерий Герасимов наградил генерала сирийской армии Хасана Сухела за проведенную им операцию по высадке десанта в тыл боевиков террористической группировки «Исламское государство» в городе Эль-Кадир. Об этом в субботу, 19 августа, сообщается в Twitter-аккаунте Министерства обороны России.

«По поручению министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу во время посещения российской авиабазы Хмеймим в Сирии начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России поблагодарил сирийских военнослужащих за мужество и героизм, проявленные в ходе успешных совместных действий с ВКС России против боевиков ИГ», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций ведомства, которое приводит РИА Новости.

Хасану Сухелу было вручено благодарственное письмо министра обороны России и наградное холодное оружие, отмечается в сообщении.

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