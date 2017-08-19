Серия пожаров на рынках Тбилиси

На Исанском вещевом рынке в Тбилиси в ночь на субботу более 20 пожарных расчетов ликвидировали сильный пожар, сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, огонь распространился на 1200 квадратных метрах, полностью сгорели 15 коммерческих объектов. Пострадавших нет.

В течении последних нескольких месяцев это уже третий крупный пожар на коммерческих объектах в Тбилиси. Ранее огнем был полностью уничтожен четырехэтажный торговый центр "Детский мир", сгорела часть рынка "Элиава".

До сих пор правоохранительным органам не удалось установить причины пожаров, однако пострадавшие торговцы заявляли журналистам, что в обоих случаях имел место поджог с целью застройки сгоревшей территории новыми объектами.