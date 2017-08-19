В Сургуте трое вооруженных ножами и огнестрельным оружием мужчин в масках устроили резню в центре города. Местные СМИ сообщают об одном погибшем и троих раненых.

По другим данным, пострадавших уже около 10 человек, их доставляют в городские клиники.

Также очевидцы в социальных сетях сообщают, что видели неадекватного мужчину с ножом и топором, который ходил по одному из торговых центров недалеко от места происшествия. Торговый центр закрыли, вызвали полицию и пожарную бригаду. При этом злоумышленник успел ранить топором женщину, находившуюся у банкомата.