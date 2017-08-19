Недовольные торговцы в Гейчае снесли каменный забор и ворвались на территорию рынка. Решение о его закрытии ранее было принято исполнительной властью района. Торговцам было предложено переехать и работать на новом рынке.

«Глава района Мехди Салимзаде открыл новый рынок и несколько месяцев назад нам предложили переехать туда. Но работать там невозможно, так как нет покупателей. Мы годами работаем здесь и не имеем никаких жалоб. Почему мы должны переезжать?», - жалуются торговцы.

В итоге сотрудники исполнительной власти решили построить забор у входа на старый рынок с тем, чтобы не допустить на его территорию торговцев. Но недовольные торговцы снесли забор и освободили дорогу на территорию рынка.

Сотрудники ИВ района прибыли на рынок, чтобы успокоить торговцев, но протестующие прогнали местных чиновников.

За комментариями к произошедшему haqqin.az обратился к первому заместителю ИВ Гейчайского района Адаляту Довлатову. Однако замглава ИВ заявил, что не проинформирован о происходящем.