МВД ищет мужчину, угрожавшего пистолетом водителю автобуса

Сотрудники полиции установили личность мужчины, угрожавшего водителю автобуса пистолетом, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МВД.

Напомним, что накануне haqqin.az распространил видео, на котором видно, как в маршрутный автобус №85 на автобусной остановке на улице Мамедова в Баку вошел неизвестный и стал угрожать пистолетом водителю.

В сообщении МВД говорится, что водителем автобуса был житель Шамахинского района Гюльага Худавердиев.

По факту возбуждено уголовное дело, ведутся поиски злоумышленника.