В Баку будет до 35 градусов тепла

В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха на Абшероне ночью 23-26, днем 31-36, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75, днем 45-50%.
На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя 24-25, Загульбе, Бузовна, Мардакяне, Шувеляне 25-26, Туркяне, Говсане, Сахиле, Шихово 26-27 градусов тепла.
В районах Азербайджана завтра также будет преимущественно без осадков, ожидается порывистый восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 32-37, в горах ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла.