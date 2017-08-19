Парламент Венесуэлы не признал свой роспуск

В национальном собрании Венесуэлы заявили, что работа будет продолжена, несмотря на то, что учредительное собрание страны взяло на себя законодательные функции. Сообщение опубликовано в твиттере парламента.

«Учредительное собрание является недействительным, а его действия — незаконными и неконституционными. Указ о прекращении (работы национального собрания — «Газета.Ru») не будет принят национальным собранием, мировым сообществом и народом», — говорится в сообщении.

Также в парламенте заявили, что 19 августа в 10.00 проведут заседание, поддерживаемое дипломатическим корпусом.

Ранее в США назвали новый указ учредительного собрания «захватом власти».