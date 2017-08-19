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ЧП на фестивале в Австрии Десятки пострадавших

 

Два человека погибли, около 50 получили ранения в результате обрушения шатра на традиционном фестивале музыки и пива в австрийской коммуне Санкт-Йохан-ам-Вальде. Об этом сообщили в субботу в управлении полиции федеральной земли Верхняя Австрия.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, когда на шатер внезапно обрушился ураганный ветер. Стихия полностью разрушила фестивальное помещение, разметала внутреннее убранство. В момент происшествия на празднике присутствовали 700 человек. Двое погибли на месте от ударов об опоры шатра и предметы мебели.

Порядка 50 человек получили различные травмы, 10 из них находятся в критическом состоянии. Все пострадавшие доставлены в местные больницы. Спасательная служба не исключает, что общее число пострадавших может возрасти, поскольку многие люди стали обращаться за медицинской помощью утром в субботу.

В настоящее время полиция установила личности погибших. Ими оказались 28-летний местный мужчина и 19-летняя студентка из Румынии. Спасатели и медики организовали телефонную горячую линию для родных и близких, по которой можно узнать о состоянии пострадавших.

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