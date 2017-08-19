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Крым во власти стихии видео

 

Вчера, 18 августа, в анексованому Россией Крыму прошли сильные ливни, которые залили города и вызвали заторы на дорогах, сообщает ТСН.uа.

"Во многих городах дождь лил как из ведра, поэтому ливневые канализации не справлялись – образовались подтопления по колено, а в некоторых местах и по пояс. А возле Дачного, на трассе Грушевка - Судак, с гор на дорогу сошли сильные потоки воды вместе с грязью, которыми смыло полтора десятка автомобилей и составило их паровозиком", - говорится в сообщении.

Никто из 76 человек, которые застряли в этом погодной пробке, не пострадал. Их перевезли в санаторий, пока расцепляли автомобили друг от друга и чистили дорогу от грязи. Также в Дачном подтопило 41 двор, где проживает более 200 человек. В селе Яркое Кировского района водой залило 153 двора. Жертв и пострадавших нет. Эвакуировать людей в этих населенных пунктах не пришлось.

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Крым во власти стихии видео
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