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Зять Эрдогана заявил о готовности придушить гюленовцев

 

Министр энергетики Турции и зять президента Берат Албайрак во время встречи с турецкими студентами, обучающимися за рубежом, заявил о «готовности придушить гюленовцев там, где их увидит», передает турецкая газета Sözcü.

Берат Албайрак принял участие на мероприятии, организованном Министерством высшего образования и выступил с речью, где очень нелестно выразился про сторонников турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена.

Выступая перед студентами, учащимися за рубежом, Албайрак заявил: «Эти предатели (FETÖ – ред.) находятся в каждой части земного шара и каждый день поливают грязью и порочат нашу страну, народ и религию и представляют из себя диаспорскую сеть. Вы и сами убедились в этом воочию в странах, которые вы посетили. Клянусь, я бы с трудом удержал себя в руках. Я придушил бы их собственными руками там, где их увидел. Беглецы и предатели! Но они сумели настолько эффективно внедриться в страны, где проживают, что ведут себя там как обычные граждане. Надо обладать терпением, чтобы не придушить их!»

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