В Туркменистане запретили алкоголь

Туркменистан запретил продажу алкоголя до октября, чтобы обеспечить «общественный порядок» перед ключевым спортивным событием, которое страна проведет в следующем месяце, сообщил в субботу сотрудник министерства торговли, передает агентство новостей Франс-Пресс.

Запрет связан с проведением Азиатских игр, которые пройдут во второй половине сентября в Ашхабаде; об этом на условиях анонимности ответил сотрудник министерства.

«Главная цель запрета - обеспечить мир и общественный правопорядок в стране в связи с усиленным мерами безопасности, введенными правоохранительными органами с 17 августа», - добавил источник.

Корреспондент Франс-Пресс прошел мимо лавок спиртных магазинов в Ашхабаде, чтобы убедиться в этом и обнаружил, что все они закрыты.

19 декабря 2010 года Ашхабад получил право на проведение игр, данное решение было объявлено в столице Кувейта, был подписан двусторонний документ между Олимпийским Советом Азии и Национальным олимпийским комитетом Туркменистана. Игры пройдут с 17 по 27 сентября в столице страны.