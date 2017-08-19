Guardian: За фальшивкой о семье Алиевых стоит Кремль

Авторитетное британское издание «Guardian» опубликовало статью, в которой утверждает, что сторонников Кремля подозревают в том, что они стоят за фальшивыми статьями, призванными выглядеть так, будто они были опубликованы авторитетными новостными изданиями.

В статье говорится, что поддельные статьи, оформленные так, будто они были опубликованы на авторитетных новостных сайтах, стали новым средством пропаганды в Интернете, а эксперты обеспокоены растущей изощренностью новых попыток распространения дезинформации.

Предполагается, что сторонники Кремля стоят за целым рядом фальшивых статей, опубликованных в этом году, которые были оформлены таким образом, чтобы казаться настоящими статьями, опубликованными сайтами «al-Jazeera», «Atlantic», бельгийской газеты «Le Soir» и «Guardian».

Создатели этих статей сделали так, чтобы они выглядели подлинными на первый взгляд. Они создавали сайты-двойники с доменными именами, очень похожими на имена новостных организаций, от имени которых они якобы были опубликованы. Статьи затем распространялись в социальных сетях и на других веб-сайтах – часто русскоязычных.

В поддельной статье «Le Soir» в феврале, например, было написано, что Саудовская Аравия финансирует французскую президентскую кампанию Эммануэля Макрона, в то время как в июле поддельная статья аль-Джазиры утверждала, что саудиты подкупали журналистов из российских информационных агентств, чтобы они не пропускали критические статьи. Также в июле была опубликована фальшивая статья якобы израильским изданием «Haaretz» о том, что семья президента Азербайджана вложила сотни миллионов в Израиль.

Поддельная статья «Guardian», появившаяся на этой неделе, процитировала сэра Джона Скарлетта, бывшего главу британской разведки «MI6». Как будто он заявил, что революция роз в Грузии в 2003 году была спровоцирована британскими и американскими разведывательными службами для дестабилизации России.

Люди, стоящие за мошеннической статьей, создали веб-сайт, похожий на оригинал, и сделали имя домена весьма правдоподобным, заменив букву «i» в слове «Guardian» на турецкую букву «ı» без точки.

История была удалена из Интернета в течение нескольких часов, а Facebook удалил сообщения с ссылками на нее.

Бен Ниммо, старший научный сотрудник цифровой судебной исследовательской лаборатории Атлантического совета и эксперт в области распространения дезинформации, предупредил, что поддельные статьи по-прежнему оказывают влияние даже после того, как они были разоблачены, и что злоупотребление английским языком может даже не иметь значения, если главной целью пропаганды были русскоязычные пользователи.

Ниммо говорит, что в последние месяцы интернет-мошенники продемонстрировали прогресс в попытке имитировать газету «Le Soir». «Это сложный материал, но язык был не тот. Они не могут использовать правильно артикль «the», что является классической чертой русскоязычных, – сказал он. – Это делает подделку очевидной для носителей языка, но, возможно, говорящие на английском языке не являются первичными целями. Фальшивки используются гораздо больше и ими чаще делятся на русском языке, что заставляет меня предполагать, что цель – это русскоязычные пользователи».

На российском веб-сайте Pravosudija.net были переведены поддельные статьи, которые якобы были из "аль-Джазиры", «Atlantic» и «Haaretz».

Ниммо говорит, что невозможно доказать, кто именно стоит за статьями, но «очень вероятно, что люди, которые это сделали, являются сторонниками Кремля».

Даже после того, как было доказано, что статьи были поддельными, они все еще распространяются. Телеканал «Ren TV», который уже давно занимается производством прокремлевского контента, выпустил в эфир репортаж, изображающий удаление фальшивого материала, как удаление газетой «Guardian» настоящей статьи. Также и армянские СМИ использовали этот подход после фальшивой статьи «Haaretz» об азербайджанской первой семье.

Создание поддельных иностранных статей, а затем их перепечатка отечественными новостными агентствами является пропагандистским методом, в использовании которого Россию уже давно обвиняют. В 1983 году КГБ якобы поместил статью в индийском журнале, где утверждалось, что СПИД является продуктом военных исследований США. Затем эта история была перепечатана советскими организациями и распространилась по всему миру.

Facebook утверждает, что предпринимает ряд шагов, чтобы остановить распространение дезинформации с таких сайтов. Помимо размещения объявлений о том, как выявлять ложные новости, в Германии и Франции Facebook тестирует набор мер по борьбе с мистификационными статьями, включая более простые способы сообщать о проблемах в Facebook и маркировать информацию как спорную.

Однако создание новостных веб-сайтов-двойников показывает, что техника развивается быстро. Поскольку поддельные статьи публикуются на сайтах-двойниках, а не через взлом исходного сайта, для медиа-организаций очень сложно, если не представляется возможным их остановить.

На данный момент наиболее эффективным подходом является обеспечение того, чтобы статьи были быстро удалены из Интернета после их публикации, а Google и гиганты социальных сетей удаляли упоминания и ссылки на статью.

Но даже тогда пропагандисты, возможно, уже достигают своей цели. «С любой подделкой все, что требуется – это ее публикация хотя бы одним настоящим СМИ, и все – статья оказывается отмытой, – говорит Ниммо. – После этого будет трудно убедить людей в том, что это подделка».