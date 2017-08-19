Депутат поставил памятник отцу... и солгал

Депутат Рустам Халилов прокомментировал информацию об установке памятника своему отцу в Сабирабадском районе. В интервью агентству Report депутат заявил, что данный памятник якобы был установлен еще в советское время.

«Мой отец был Героем Социалистического труда. Это было требованием того времени, чтобы ему установили бюст. Он был установлен на территории колхоза. Потом колхоз развалился. Я лишь отремонтировал этот бюст и никакой позолоты там нет», - сказал депутат.

Вместе с тем в заявлении депутата имеются явные противоречия. Вопреки его заявлениям о том, что памятник его отцу не был позолочен, фотография свидетельствует о противоположном. Кроме того, памятник Гюльаббе Халилову никак не мог быть воздвигнут в советское время.

Согласно положению о награждении Героев Социалистического труда, памятники могли быть воздвигнуты лишь тем людям, кто был дважды награжден этим званием. Отец же сабирабадского депутата был награжден этим почетным званием лишь один раз.