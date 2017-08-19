Подписаться на уведомления
 

Ильхам Алиев в Гейгеле

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Гейгельский район.

Как сообщает АзерТАдж, сначала глава государства посетил возведенный в центре города Гейгель памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Гейгельского района Ариф Сеидов проинформировал президента Ильхама Алиева о созидательной работе и благоустройстве, проведенных на территории, где расположен памятник. Было сообщено, что это одно из любимых мест отдыха как жителей района, так и гостей Гейгеля.

733 просмотров


Старости
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку наши парадоксы: фото
Наша погода
Сегодня 37° / 23°
20 Авг 32° / 22°
21 Авг 33° / 23°
22 Авг 33° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9963 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Взрыв в сирийской Латакии
Ильхам Алиев в Гейгеле
Украинец подарил свое гражданство Саакашвили фото
Депутат поставил памятник отцу... и солгал
Guardian: За фальшивкой о семье Алиевых стоит Кремль
В Туркменистане запретили алкоголь
Зять Эрдогана заявил о готовности придушить гюленовцев
Крым во власти стихии видео
ЧП на фестивале в Австрии Десятки пострадавших
Парламент Венесуэлы не признал свой роспуск
В Баку будет до 35 градусов тепла
МВД ищет мужчину, угрожавшего пистолетом водителю автобуса
Торговцы снесли заборы и прогнали чиновников Недовольство в Гейчае
Неизвестные устроили резню в центре Сургута Есть погибшие и раненые
Серия пожаров на рынках Тбилиси
Путину предложили перенести столицу России за Урал
Россия наградила сирийского генерала
Крах медиаимперии Габрелянова
США пообещали уйти из Сирии после победы над ИГИЛ
Депутат поставил своему отцу позолоченный памятник в Сабирабаде
Крупнейший нефтяной проект принес Азербайджану 125 миллиардов
Глава Пентагона летит в Турцию
На фронте неспокойно
Зятя Трампа заподозрили в связях с Абрамовичем
В Барселоне разогнали митинг противников исламизации Европы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться