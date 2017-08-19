В Афганистане ликвидировали командира Талибана

Один из высокопоставленных командиров радикального движения "Талибан" Муллах Мохаммад Рахим ликвидирован в Афганистане, передает агентство Синьхуа.

По данным агентства, помимо командира, ликвидированы еще четыре боевика в провинции Джаузджан на севере страны.

"Действуя по докладу разведывательных органов, силы безопасности атаковали укрытие "Талибана"… сегодня утром, уничтожив пять боевиков, включая Муллаха Мохаммада Рахима…, и ранив шесть других", - сообщил агентству представитель афганской полиции Сайед Сарвар Хуссайни.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства".