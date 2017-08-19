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Трамп решил судьбу Афганистана

 

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял важные решения, в том числе по Афганистану, где США пытаются определиться с дальнейшей стратегией.

"Провел очень важный день в Кэмп-Дэвиде с нашими очень талантливыми генералами и военными лидерами. Приняли много решений, в том числе по Афганистану", — написал Трамп в Twitter. При этом он не сказал, в чем эти решения заключаются.

Президент США провел накануне расширенное совещание по Афганистану и другим вопросам.

Трамп стремится определить дальнейшие шаги по Афганистану, где США содержат контингент в несколько тысяч человек. В списке возможных вариантов, как сообщалось ранее, повышение военной роли США, полный вывод войск из Афганистана или передача военных задач частным компаниям.

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