Лукашенко рекомендовал использовать сталинские методы управления

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил управлять льноводством сталинскими методами, сообщает «Интерфакс».

«Ты должен управлять сталинскими методами. Сказал — сделали», — сказал Лукашенко директору Института льна НАН Ивану Голубу. Президент добавил, что необходимо выстроить систему, кто и где будет возделывать данную культуру.

В ответ на замечания Голуба о том, что рентабельность производства льна доходит до 70 процентов, Лукашенко отметил, что «в лучшие времена нефть такую рентабельность давала».