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ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаку на Сургут

 

Агентство Рейтер сообщает, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих в России. Рейтер ссылается на подконтрольное ИГ агентство "Амак".

Около полудня в центре Сургута местный житель с ножом напал на прохожих, пострадали семь человек, четверо из них в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Нападавший оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы при задержании, в результате чего им пришлось открыть огонь на поражение. В настоящее время проверяется информация о его психическом расстройстве.

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