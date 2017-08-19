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Немецкие спецслужбы разоблачили партию, поддержавшую сепаратизм в Карабахе

Автор: Отдел информации 

Немецкие спецслужбы выявили связь радикальной одной из популярных в Германии партии «Альтернатива для Германии» с российской разведкой, пишет немецкая газета Die Zeit.

Напомним, партия была основана немецкими интеллектуалами в 2013 году в разгар кризиса еврозоны и завоевала большие симпатии избирательного электората. На выборах 2014 года партия так называемой «Тройки» (профессора экономики Бернда Лукке, предпринимательницы Фрауке Петри и журналиста Конрада Адама) на выборах в Европарламент в 2014 году набрала 4.2 процента голосов и завоевала 7 депутатских мест, что считалось успешным начинанием для новоявленной политической организации.

Однако уже тогда подозрения многих наблюдателей и экспертов вызвало появление в руководстве партии некой Ирины Смирновой, проживавшей на тот момент в Германии. И.Смирнова являлась профессором Санкт-Петербургского университета.

Согласно информации, представители этой партии в качестве наблюдателей участвуют в выборах в самопровозглашенных республиках на территории СНГ, чтобы придать им легитимность.

«Немецкие спецслужбы имеют сведения о том, что Россия использует целевым способом экстремистов правого толка и политиков из "Альтернативы для Германии" для того, чтобы узаконить политику Кремля в самопровозглашенных республиках бывшего Советского Союза», - говорится в статье.

Немецкое издание утверждает, что германская контрразведка проверяет факты о сотрудничестве правых радикалов с российской разведкой. В центре всей этой активности стоит Немецкий центр евразийских исследований в Берлине, образованный в 2016 году главным редактором ультраправого журнала Zuerst Мануэлем Оксенрайтером совместно с функционером «Альтернативы для Германии» Маркусом Майером. М.Оксенрайтер на протяжении нескольких лет организует миссии наблюдателей из состава депутатов этой партии в земельных парламентах (ландтагах) в сепаратистские регионы, например, на Донбасс и в Нагорный Карабах.

С 2014 года по меньшей мере 11 парламентариев от «Альтернативы для Германии» приняли участие в таких неофициальных наблюдательных миссиях, «придавая спорной российской внешней политике вид легитимности», говорится в статье немецкой газеты.

По сведениям издания, оплачивали эти миссии частично пророссийские правительства этих регионов или близкие к Кремлю «мозговые центры».

Важную роль во всем этом играл соучредитель Немецкого центра евразийских исследований Матеуш Пискорски, который был арестован в прошлом году в Польше по подозрению в шпионаже в пользу России.

Немецкие спецслужбы имеют сведения о том, что по крайней мере одной из организованных М.Пискорским поездок в Крым руководили российские спецслужбы. Об этом Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ и Федеральная разведывательная служба доложили в ведомство канцлера Германии.

В докладной записке, на которую ссылается СМИ, говорится, что правительство в Москве целенаправленно выбирает партии из правого лагеря, которые провозглашают популистские цели и выступают за хорошие отношения с Россией.

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