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Нигерийцы гибнут под обломками своих домов

 

За полтора года в Нигерии из-за обрушения домов погибли около 300 человек. Еще 147 человек получили травмы, пишет газета Daily Trust.

По данным СМИ, в январе—июле 2017 года в Нигерии произошло обрушение 23 зданий, что привело к гибели 21 человека, еще 67 получили травмы. В прошлом году в Нигерии обрушилось 20 зданий, в результате чего погиб 251 и травмы получили 80 человек. В общей сложности, за 19 месяцев в Нигерии произошло обрушение 43 зданий, погибли 272 человека.

Главными причинами обрушения зданий в Нигерии являются некачественные строительные материалы и отсутствие работ по реконструкции.

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