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Умер первый главком ВВС России

 

В Москве на 80-м году жизни скончался первый главнокомандующий Военно-воздушных сил (ВВС) России Петр Дейнекин. Об этом РИА Новости сообщил его сын Михаил Дейнекин.

«Да, это так», — сказал он.

Родственник бывшего главкома затруднился ответить на вопрос, когда и где пройдут похороны.

Петр Дейнекин занимал пост главнокомандующего ВВС РФ с 1992 по 1998 год. В 1997 году он был удостоен звания Героя Российской Федерации.

На минувшей неделе на авиафестивале «Форсаж» в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке он выполнил полет на американском самолете времен Великой Отечественной войны Douglas DC-3.

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