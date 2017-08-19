В Госдуме отказались переносить столицу России за Урал

В Госдуме назвали нецелесообразной идею переноса столицы России за Урал, передает RT. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева.

«Это вообще неверный подход. Какой смысл уходить за Урал, что это нам даст? На мой взгляд, самое главное в этом вопросе — необходимость пересмотреть, может быть, межбюджетные отношения, потому что регионы очень зависимы от федерального центра», — сказала она.

Гусева добавила, что каждый регион в России уникален и имеет собственные преимущества, которые следует развивать.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил перенести столицу России за Урал.