Террористы планировали атаку на Храм Святого Семейства в Барселоне

Совершившие теракты в Каталонии террористы изначально планировали совершить свой главный теракт на территории известной достопримечательности Барселоны — Храма Святого Семейства, сообщает издание El Espanol.

По данным газеты, террористы планировали совершить три одновременные атаки, используя фургоны со взрывчаткой. Они собирались подорвать их в трех местах, где всегда отмечается большое скопление народа.

Одним из таких мест был выбран Храм Святого Семейства — известная своей архитектурой католическая церковь в Барселоне, строящаяся на частные пожертвования с 1882 года.

Она является знаменитым проектом Антонио Гауди. Храм является символом города и христианской религии.

Согласно информации издания, фургоны со взрывчаткой хранились в здании в муниципалитете Альканар на территории Каталонии. По данным газеты, террористы намеревались нанести как можно больший урон своими атаками.