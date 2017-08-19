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Обезумевшая толпа покупателей штурмует торговый центр в Баку видео

 

К невиданному ажиотажу среди жительниц столицы привело открытие нового outlet-магазина в бакинском торгово-развлекательном центре Nargiz Mall.

На видео, снятом очевидцами, видно, как многочисленная толпа, еле дождавшись открытия, врывается в торговый центр и спешит к новому магазину.

Как сообщает 1news.az, из-за невиданного наплыва посетителей, что привело даже к потасовкам между людьми, всего лишь спустя несколько часов после открытия пришлось закрыть не только новый outlet, но даже весь торговый центр для урегулирования ситуации. На следующий день работа магазина была восстановлена. 

По словам очевидцев, сегодня утром большая толпа людей, желающих попасть в новый outlet-магазин, еще до открытия молла собралась перед входом, люди требовали раньше впустить их в здание. Между тем, пока люди ждали в толпе, некоторым из них стало плохо.

Как сообщается, в магазине ассортимент предлагается от 5 манатов за товар, что и привело к столь большому интересу посетителей.

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