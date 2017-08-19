Эрдоган: «Кто ты такой, чтобы указывать президенту Турции?»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед своими сторонниками в Денизли, где в резкой форме потребовал от главы МИД Германии Зигмара Габриэля «знать свое место», передает агентство Анадолу.

Слова Эрдогана стали продолжением не стихающей полемики между руководствами Турции и Германии.

«Мы передали им лист с именами 4 тысяч террористов. Никакого ответа не последовало и вместе с этим они считают себя вправе требовать освобождения одного, двух или трех человек. Не взыщите, у нас такое же право и закон, как и у вас. А, этот министр иностранных дел! Боже, потеха для людей! Не знает своего места! Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Ты можешь общаться с МИД Турции. Знай свое место, кто ты такой, чтобы давать нам указания? Что из себя представляет твое политическое прошлое? Сколько тебе лет? Я всю жизнь посвятил своей политической борьбе!», - ответил на слова критики главы МИД Германии Эрдоган.

Напомним, что Зигмар Габриэль заявил, что «призывы Эрдогана не голосовать за "враждебно настроенные по отношению к Турции" партии являются "единственным в своем роде актом вмешательства в суверенитет" ФРГ».