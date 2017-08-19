Во Флориде задержан стрелявший по полицейским

Глава полицейского управления города Киссимми (штат Флорида) Джефф ОʼДелл заявил о задержании подозреваемого в стрельбе по полицейским, в результате которой погиб один страж порядка.

По его словам, речь идет о 45-летнем бывшем морском пехотинце Эверетте Миллере. Он был задержан спустя несколько часов после инцидента в ночь на субботу.

У подозреваемого были найдены автоматический пистолет и револьвер. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени, в ближайшее время ему могут предъявить новые обвинения. Мотивы его действий пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки в американском штате Флорида неподалеку от Disney World и ряда других развлекательных парков один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения. ЧП произошло во время полицейского рейда в одном из районов города Киссимми, известного преступной деятельностью в области наркоторговли.