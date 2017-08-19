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В Испании задержали турецкого писателя, писавшего о «геноциде армян»

 

Полиция в Испании задержала немецкого писателя турецкого происхождения Догана Аханлы по запросу Турции, пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на его адвоката.

Писатель был задержан в субботу около 8.30 по местному времени в Гранаде, где он проводил свой отпуск. Сообщается, что полиция действовала по указанию Интерпола с пометкой о срочности.

Как сообщает издание, 60-летний Аханлы проживает на территории ФРГ с 1992 года и является немецким гражданином. Основной темой его работ служит «геноцид армян».

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