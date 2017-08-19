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Ильхам Алиев об упразднении безработицы в регионах

 

В течение последних лет в сфере сельского хозяйства проделаны большие работы. Об этом в частности сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу во время выступления на открытии административно-лабораторного корпуса Гейгельского районного управления министерства сельского хозяйства.

"И в животноводстве и в растениеводстве, и в целом в сельском хозяйстве обеспечивается рост. За шесть месяцев этого года экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 40 процентов.

Это стало возможным в результате проделанной работы. В настоящее время создается около 40 новых агропарков. Конечно, мы увеличим производство в результате деятельности этих агропарков", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что сегодня в регионах устраняются проблемы с безработицей.

"Традиционные для нас сферы сельского хозяйства восстанавливаются, возрождаются. Хлопководство. В течение последних двух лет мы, можно сказать, почти в 10 раз увеличили хлопководство. Сейчас тысячи, десятки тысяч людей работают и получают заработную плату. Мы также восстанавливаем табаководство и шелководство", - сказал президент Азербайджана.

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