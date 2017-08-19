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В Армении решили украсть и мугам Видео

Автор: Отдел информации 

В 2008 году ЮНЕСКО объявило мугам одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества. После этого очевидно было, что в Армении этого дело так просто не оставят. Если в мире оценили что-то, то это надо сделать «армянским».

Доллары, бетономешалка, банкомат – заслуги армян. Ну и египетские пирамиды они построили, о чем вовсю говорят. Да и борщ – кулинария славянских, прежде всего России, Украины и Польши – уже присвоен армянами.

А недавно даже торт «Наполеон» - назван армянским десертом. Ну а уж о долме и бозбаше и речи нет – они тоже «армянские».

Теперь, как упоминалось выше, дошла очередь и до мугама. На популярном в интернете канале Mega Youtube появилась запись исполнения мугама на армянском языке, что сразу же вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

Вот что пишет автор, выставивший это видео: «Мне так кажется, что армяне упорно хотят быть азербайджанцами. Армяне начали петь мугам, но ужасно. Мугам свойственно петь с азербайджанской душой».

То, что мугам в армянском исполнении – это просто надругательство над «устным и нематериальным творчеством» (определение ЮНЕСКО) – согласились все азербайджанские пользователи соцсетей.

Армянским пользователям был задан конкретный вопрос: Вы выдели, чтобы мы (азербайджанцы – Ред.) когда-либо то пели ваши песни?..

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