История вокруг падения американского беспилотника неподалеку от нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан обрастает новыми подробностями. Как выяснилось, беспилотник принадлежит ВВС США и был запущен с военной базы Инджирлик. Сообщается, что беспилотник был заряжен бомбами, но к счастью, во время падения аппарата взрыва не случилось, информирует Sputnik Türkiye.

Обломки беспилотника были найдены рядом с поселением Чокчапынар, которое находится в 30 километрах от нефтепровода.

По мнению очевидца происшествия Седата Созлю, которым он поделился с Yeni Şafak, беспилотник летал над поселением, затем медленно стал терять высоту и воспламенился. Ближе к восходу солнца силы жандармерии оцепили территорию вокруг места крушения аппарата. Прибыли на место и специалисты с базы Инджирлик, которые стали исследовать обломки аппарата, чтобы выяснить причину его падения.

Мэр Аданы, Хусейн Созлю, который во время крушения аппарата находился со своей семьей в отпуске в Азербайджане, после полученных вестей о происшествии в срочном порядке вернулся в Адану. Он сообщил: «В данное время регион очень неспокоен, поэтому мы часто бываем свидетелями полетов как истребителей, так и беспилотных летальных аппаратов. Сегодня один из них упал на ферму в нашей деревне. Хорошо, что никто не пострадал».

После падения аппарата пришло официальное заявление с Военной базы Инджирлик по этому поводу. В заявлении пишется, что беспилотник MQ-1 Predator принадлежит ВВС США, и что уполномоченные США по чрезвычайным ситуациям вместе с полицией Аданы находятся на месте события, где и идет расследование происшествия.

По версии, выдвинутой Yeni Şafak, беспилотник находился в воздухе для съемки и передачи данных сирийским курдам. Уже достаточно давно идут слухи о возможной новой операции, которая может быть начата на севере Сирии против PYD и YPG, которых Турция рассматривает как ответвление ПКК и соответственно считает их террористическими организациями. Увеличение полетов и числа беспилотных аппаратов может быть связано с разведыванием данных о войсках, которые переброшены на турецко-сирийскую границу.