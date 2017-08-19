В Бостоне тысячи человек вышли на акцию против расизма

Тысячи человек в американском городе Бостон, штат Массачусетс, вышли на улицы в знак протеста против расизма на фоне всколыхнувших всю страну столкновений в Шарлотсвилле.

На кадрах телеканала CNN, который ведет прямую трансляцию с вертолета, улицы заполнены манифестантами, которые несут лозунги против фашизма.

Параллельно с этим в городе проходит вторая акция, участники которой выступают за свободу слова. По их мнению, все американцы имеют право беспрепятственно излагать свои мысли, в том числе и сторонники превосходства белой расы. Однако их собралось всего несколько десятков.

На данный момент акции протеста проходят спокойно, но полиция была вынуждена встать живым щитом между участниками двух групп протестующих дабы избежать столкновений. Участники акции в защиту свободы слова были встречены враждебными лозунгами со стороны участников другой манифестации. При этом они заявляют, что никак не связаны с акцией в городе Шарлотсвилль.

В минувшие выходные в Шарлотсвилле, штат Виргиния, произошли ожесточенные стычки ультраправых активистов и их противников из-за решения местных властей снести памятник командующему армией южан в гражданской войне генералу Роберту Ли. Один человек погиб, еще 19 пострадали.