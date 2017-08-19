Украина представила вертолет собственного производства

Украинская компания «Мотор Сич» представила вертолет собственного производства «Надежда» на аэродроме «Мокрое» в городе Запорожье, передает РИА «Новости».
Презентация прошла в рамках открытого чемпионата Украины по вертолетному спорту.
«Сегодня вы стоите перед первым украинским вертолетом, мы дали ему название «Надежда». Это наша надежда на развитие страны, на развитие высоких технологий. И наша надежда, что этот вертолет будет иметь много модификаций: и для патрулирования дорог, и для мониторинга трубопроводов и газопроводов, и для оборонных целей, и для сельского хозяйства, и для пассажиров», — сказал депутат Верховной рады Вячеслав Богуслаев.