Во Франции эвакуировали вокзал из-за вооруженного человека

Вокзал южного французского города Ним вечером в субботу был срочно эвакуирован из-за присутствия одного или нескольких вооруженных человек, передает газета Midi Libre.
"Около 21.15 местного времени полиция заставила людей бегом покинуть здание вокзала. Вокзал остается оцеплен правоохранительными органами", — отмечает издание.
Сообщается, что полиция получила сообщение о том, что один или несколько человек, находящихся на вокзале, вооружены. "Сотрудники правоохранительных органов распорядились провести эвакуацию прежде, чем приступить к проверкам. Власти рекомендуют избегать района вокзала до нового распоряжения", — говорится в публикации.