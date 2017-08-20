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Во Франции эвакуировали вокзал из-за вооруженного человека

 

Вокзал южного французского города Ним вечером в субботу был срочно эвакуирован из-за присутствия одного или нескольких вооруженных человек, передает газета Midi Libre.

"Около 21.15 местного времени полиция заставила людей бегом покинуть здание вокзала. Вокзал остается оцеплен правоохранительными органами", — отмечает издание.

Сообщается, что полиция получила сообщение о том, что один или несколько человек, находящихся на вокзале, вооружены. "Сотрудники правоохранительных органов распорядились провести эвакуацию прежде, чем приступить к проверкам. Власти рекомендуют избегать района вокзала до нового распоряжения", — говорится в публикации.

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